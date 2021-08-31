Magazin Beste Açar'dan İpek Açar'a sitem: Bu olay kalbimi acıttı

Beste Açar'dan İpek Açar'a sitem: Bu olay kalbimi acıttı

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Beste Açar'dan İpek Açar'a sitem: Bu olay kalbimi acıttı

Kayahan’ın kızı Beste Açar, Beyaz TV’deki “Söylemezsem Olmaz” programına konuk oldu. Geçtiğimiz haftalarda İpek Açar Kömürcü'nün evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına ve eşi Alper Kömürcü ile birlikte Kayahan'ın Balıkesir Gömeç’teki evde kalmalarına tepki gösteren Açar, konuyla ilgili konuştu.

31 Ağustos 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü’nün, sanatçıya ait Balıkesir Gömeç’teki evde kalmalarına tepki göstermişti. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'a konuk olan Beste Açar, programda da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açar, “Benim reklama ihtiyacım yok. Hiç kimse suçlu değil. Kalbimi acıtan şeyi söyleyeyim. Babamı kaybettikten sonra Gömeç’teki o eve hiç adım atmadım. Çünkü babamın bana oradan el sallayışı aklıma geliyor. Babamın büyük oğluma orada ilk yüzmeyi öğrettiği anlar aklıma geliyor.

O evde benim de hakkım var. Kız kardeşim, İpek ve ben. Üçümüzün tapusu var. Babam ile İpek o evde evlenmişti. Şu anda kimse yaşamıyor ama şimdiki eşinin ailesiyle birlikte orada kalıyor olmaları benim kalbimi acıttı. Bir telefonla bunu öğrenmek beni üzdü" ifadelerini kullandı.


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