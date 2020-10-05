BES’te katılımcı sayısı 7 milyona koşuyor

Sisteme 2 ayda 20 bin’in üzerinde kişi dâhil oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), 25 Eylül tarihli verilere göre sistemde toplam katılımcı sayısı 6 milyon 867 bin 888 kişiye yükselirken, katılımcıların toplam fon tutarı ise 127 milyar 528 milyon TL’ye ulaştı. BES’te katkı payı tutarı 78 milyar 23.4 milyon TL, kesintilerden sonra, katılımcıların tercih ettikleri emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen tutarı ifade eden yatırıma yönlenen tutar da 76 milyar 518.1 milyon TL olarak gerçekleşti. BES’te devlet katkısı fon tutarı da 19 milyar 526.9 milyon TL oldu.

Haziran’da dip yaptı

Rakamları alt alta verdikten sonra, sistemde son aylarda katılımcı sayısı ile ilgili gelişim trendini kısaca özetleyelim: Covid-19’un da etkisiyle 30 Haziran’da 6 milyon 837 bin 292 kişiye gerileyen toplam (net) katılımcı sayısı, temmuz ayı başından beri istikrarlı şekilde artıyor. Temmuz sonunda 6 milyon 846 bin 527 kişiye ulaşan katılımcı sayısı, ağustos sonunda da 6 milyon 859 bin 899 kişiye yükseldi. Sistemde eylül sonu itibarıyla toplam katılımcı sayısı, ağustos sonuna göre 7 bin 989 kişi, temmuz sonu ile kıyaslandığında ise 21 bin 361 kişi artış gösterdi.

BES’te fon tutarı 127.5 milyar TL

Katılımcı sayısı: 6.867.888

Fon tutarı: 127.528.027.556

Katkı payı tutarı: 78.023.475.636

Yatırıma yönelen tutar: 76.518.187.232

Kaynak: EGM, 25 Eylül.