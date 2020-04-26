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Magazin Beste Kökdemir'den aşk iddialarına yanıt

Beste Kökdemir'den aşk iddialarına yanıt

Magazin

Beste Kökdemir'den aşk iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burak Deniz'in kendisi gibi oyuncu Beste Kökdemir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dün sosyal medya hesabından Deniz ile fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, aşk iddialarına son noktayı koydu.

26 Nisan 2020, Pazar 11:51 Son Güncelleme:
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2018 yılında ayrıldığı Büşra Develi’den sonra kalbini aşka kapatan oyuncu Burak Deniz’in, Beste Kökdemir ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de görüntülenen ikili, gazetecileri görünce bir hayli şaşırdı. Koşar adım markete giren Beste Kökdemir ve Burak Deniz, dışarı ayrı ayrı çıktı.

O soruya yanıt vermedi

İkili, "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna ise yanıt vermedi. Öte yandan Burak Deniz ve Beste Kökdemir fotoğrafları çekilince birbirlerinden uzaklaştı.

Dün de Burak Deniz ile birlikte çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Kökdemir, bu poza 'arkadaş' yazarak iddialara yanıt verdi.

Burak Deniz ile Beste Kökdemir, 2015'te ekrana gelen 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde tanışmıştı. Hatta aynı dizide Deniz'in eski aşkı Büşra Develi de oynuyordu.


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