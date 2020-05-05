BES’te nakit çekme imkanı yolda

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyacı dolayısıyla sistemden çıkması sık görülen bir durum. Sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlardan ötürü sistemden çıkan katılımcılara kolaylık sağlanacak. Yetkililer bunun önüne geçip hem vatandaşın BES birikiminin ziyan olmaması hem de sistemin devamlılığı için birikimin bir kısmının nakit olarak çekilebilmesine imkan tanıyacak.

Kıdem Tazminat Fonu ile entegre olacak

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Bu yöntemle BES katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkması hedefleniyor.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan bu düzenlemenin yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.



