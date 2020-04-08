Magazin Bestemsu Özdemir kural tanımadı

Bestemsu Özdemir kural tanımadı

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Bestemsu Özdemir kural tanımadı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, corona virüs nedeniyle alınan tedbirlerden biri olan marketlerde uygulanan maske takma kuralına uymadı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Önceki gün Kuruçeşme’de bulunan bir markete gelen Bestemsu Özdemir, aracından çıkıp, koşar adım markete giriş yaptı. Görüntülendiğini fark edince arkasına bile bakmadan süpermarkete giren oyuncunun bu halini fark eden vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sordu

Bestemsu Özdemir, salgına rağmen ne maske ne de eldiven takmamıştı. Hiçbir önlem almadığı halde markete giren oyuncu, tedbirsiz bir şekilde görüntülenince montuyla ağzını kapatıp, güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sordu.


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