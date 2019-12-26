Bestemsu Özdemir: Patron gibi değil, personel gibi çalışmak zorundayım

Bestemsu Özdemir, Nişantaşı’nda açacağı restoranın son hazırlıklarını tamamladı. Sipariş verdiği mobilyaları taşırken objektiflere takıldı. Gelen kamyoneti kapıda karşılayan oyuncu, ilk iş olarak trafiği kesti ve aracın park etmesine yardımcı oldu. Ardından gelen mobilyaları personelle taşıdı.

"Çıtı pıtı göründüğüme bakmayın"

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını taşıyan Özdemir, “Böyle zayıf ve çıtı pıtı göründüğüme bakmayın, güçlüyümdür” dedi. İki gün sonra mekanın kapılarını açacağını belirten oyuncu, “Patron gibi değil personel gibi çalışmak zorundayım, hiçbir zaman gocunmam. Heyecanlıyım. Yoksa bu işler yürümez” dedi.