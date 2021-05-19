Bestemsu Özdemir'in acı günü!
Oyuncu Bestemsu Özdemir'in babaannesi Hamdiye Özdemir, hayatını kaybetti.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen oyuncu, bir ayakkabı mağazasında ayakkabı baktı.
'BUGÜN KONUŞMAYALIM'
Mağazada kısa bir süre kaldıktan sonra ayakkabı almadan çıkan Özdemir, acı haberi gazetecilerle paylaştı. Babaannesini kaybettiğini söyleyen oyuncu, “Arkadaşlar babaannemi kaybettim. Çok üzgünüm, bugün konuşmayalım” diyerek aracına bindi.