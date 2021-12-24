Beterin beteri! Halinize şükredeceksiniz

ABD California’da yaşayan Jose Macias, online alışveriş sitesi Amazon’un deposunda paketleme bölümünde çalışıyor. Ancak Jose Macias, 12 saatlik mesaisinin tamamını sevgilisi Nela’ya FaceTime üzerinden canlı olarak yayınlamak zorunda. Sebebi ise; sevgilisinin aşırı boyutlara varan kıskançlığı

'Kadınlara güvenmiyorum’

Nela, bu görüşmelerden birini TikTok’ta “Erkek arkadaşım 12 saatlik tüm mesaisini FaceTime’dan bana yayınlamak zorunda. Ona güvenmediğim için değil, kadınlara güvenmediğim için” diye paylaşınca birçok kullanıcı, kadının ‘normal olmadığını’ iddia etti. Video 4 milyon kez izlenirken Jose Macias’a Nela’dan ayrılmasını tavsiye edenler bile oldu.