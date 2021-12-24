Beterin beteri! Halinize şükredeceksiniz
Birçok kişi, partnerinin kıskançlığından şikayet eder. Ancak ABD’li Jose Macias’ın yaşadıkları, birçok kişiyi haline şükrettirecek.
24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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ABD California’da yaşayan Jose Macias, online alışveriş sitesi Amazon’un deposunda paketleme bölümünde çalışıyor. Ancak Jose Macias, 12 saatlik mesaisinin tamamını sevgilisi Nela’ya FaceTime üzerinden canlı olarak yayınlamak zorunda. Sebebi ise; sevgilisinin aşırı boyutlara varan kıskançlığı
'Kadınlara güvenmiyorum’
Nela, bu görüşmelerden birini TikTok’ta “Erkek arkadaşım 12 saatlik tüm mesaisini FaceTime’dan bana yayınlamak zorunda. Ona güvenmediğim için değil, kadınlara güvenmediğim için” diye paylaşınca birçok kullanıcı, kadının ‘normal olmadığını’ iddia etti. Video 4 milyon kez izlenirken Jose Macias’a Nela’dan ayrılmasını tavsiye edenler bile oldu.