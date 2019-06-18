Beton mikseri nehre uçtu! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde, Ovacık’ın Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Firmaya ait olan, operatörünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, kontrolden çıkıp, Munzur Nehri’ne devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu’nu bölgede arayan AFAD ve Karayolları ekipleri, harekete geçip, araçtaki 2 kişiyi kurtardı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ismi öğrenilemeyen yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Nehre düşen aracın çıkarılması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

DHA