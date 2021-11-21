Türkiye Beton mikserinin sürücüsü feci şekilde can verdi

Beton mikserinin sürücüsü feci şekilde can verdi

Türkiye

Beton mikserinin sürücüsü feci şekilde can verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaata malzeme taşıyan beton mikserinin devrilmesi sonucu mikser sürücüsü Murat Bülbül (42) hayatını kaybetti.

21 Kasım 2021, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.30'da Beypazarı Azmak Mevkiinde meydana geldi. TOKİ konutlarına malzeme taşıyan 06 BK 253 plakalı beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücüsü Murat Bülbül'ün kontrolünden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, bir süre sonra şarampolden yuvarlanarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede sürücü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara) (DHA)

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