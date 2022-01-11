Bir dönem ülkemizde 'Altın Kızlar' adı ile yayınlanan dizinin de aralarında bulunduğu birçok yapımda yer alan Betty White, 31 Aralık 2022'de hayata veda etmişti. White'ın ölüm haberini, menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Withas "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum" sözleriyle duyurmuştu.

İŞTE ÖLÜM NEDENİ

100 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitiren yıldız ismin, ölüm sebebi ortaya çıktı. TMZ'in elde ettiği bilgiye göre ünlü oyuncu Betty White, kısa bir süre önce geçirdiği felce bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

UYKUSUNDA VEFAT ETTİ

Raporda felç sonucu White'ın beynine yeterince kan gitmediği ve doku hasarı oluştuğu öğrenildi. White'ın felce rağmen uyanık olduğu ve konuşabildiği, ölümünün ise uykusunda gerçekleştiği belirtildi.

SON NEFESİNİ BÖYLE VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Betty White'ın ölmeden hemen önceki sözleri ortaya çıkmıştı. 'Life with Elizabeth' adlı diziyle 1953 yılında kariyerine başlayan Betty White, son nefesini, yıllar önce yitirdiği eşi Allen Ludden'ın ismini söyleyerek vermişti.

White'ın 'Mama's Family' adlı dizide rol arkadaşı olan Vicki Lawrence, bu konuda Page Six'e yaptığı açıklamada oyuncunun ölmeden hemen önce eşi Allen Ludden'ın adını söylediğini anlatmıştı. Lawrence, bu konuda White'ın bir başka rol arkadaşı Carol Burnett'ı kaynak göstermişti.

'ONLARI ÖLÜM AYIRDI'

Vicki Lawrence, "Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı. Ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.