Bebeklik Betül isminin anlamı nedir? Betül isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Betül isminin anlamı nedir? Betül isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Bebeklik

Betül isminin anlamı nedir? Betül isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Betül isminin anlamı anne ve baba olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde çok kullanılan isimler arasında yer almasına rağmen Betül isminin anlamı bilinmiyor. Betül isminin anlamını ve Betül isminin yanına yakışan isimleri merak edenler vermiş olduğumuz bilgilerden faydalanabilirler. İşte Betül isminin anlamı ve Betül isminin yanına yakışan isimler…

09 Ekim 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Betül isminin anlamı dünyaya getirecek çocuklarına isim arayan ebeynler tarafından merak ediliyor. Betül isminin anlamı çok fazla popüler olmasına rağmen herkes tarafından bilinmeyen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Telaffuzu kadar anlamı da güzel olan Betül isminin anlamı merak ediliyor. Betül isminin anlamı ve Betül isminin yanına yakışan isimleri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. 

Betül isminin anlamı nedir

Betül ismi 4 farklı anlama gelmektedir. Betül isminin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Namuslu, temiz kadın.

2. Allah’ın emri.

3. Hazreti Meryem’in ve Hazreti Fatma’nın lakapları.

4. Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan anlamına gelmektedir.

Betül ismi kökenini Arapçadan almaktadır.

Betül isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Betül ismini tek başına çocuklarına vermek istemeyen anne ve babalar bu ismin yanına yakışacak isim arayışına giriyorlar. Betül isminin yanına yakışan isimler arasında en popüler olanları Sevde ve Ahsen isimleridir. 

Betül isminin özellikleri nelerdir?

Çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. 

Olumsuz yönleri

Asla vazgeçemeyen, duygularını bastıran, kolayca incinen, yıkıcı olabilen, aşırı duyguları olan, kuşkucu

Fiziksel özellikleri

Saçlar kalın ve gür genellikle dalgalı, sağlıklı bir görüntüye sahip, yüzü geniş ve açık , alın yapısı geniş ve düz, büyük ve yuvarlak gözler, kaşlar eğri şeklinde, dik ve enerjik duruşa sahiptir.


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