Akıntı renginin olandan farklı olması genelde gebelik belirtisi olarak karşımıza çıkar. Ancak akıntının rengi iyi analiz edilmelidir. Çünkü idrar yolu enfeksiyonlarında bir sorun olması nedeniyle farklı renkte akıntı görülebilir. Akıntıya ek olarak kaşıntı ve yanma hissi de olabilir. Bu durumlara ek olarak vajinada küçük beyaz kabarcıklar görülmesi durumunda mantar kanaması şikayetleri görülebilir. Bu durumda teşhis için doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Ancak hamilelik belirtileri olarak karşımıza çıkan durumlardan birisi de beyaz akıntıdır. Bu durum kadınlar arasında çok yaygın olduğu için nedeni genellikle idrar yolu enfeksiyonuyla karıştırılabilir. ‘’Beyaz akıntı hamilelik belirtisi mi?’’ sorusu kadınlar tarafından en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Op. Dr. Ayşe Duman beyaz akıntı hamilelik belirtisi mi, sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

Beyaz akıntı hamilelik belirtisi mi?

Her anne adayında gebelik belirtileri farklıdır. Bazı kadınlarda gebelik belirtisi olarak kanama şikayeti de ortaya çıkmaktadır. Gebeliğin ilk haftalarında vajinadan beyaz bir akıntı gelecektir. Bu durum hamilelik belirtileri arasında görülebilir. Bu süreçte beklenmeyen akıntılar yaşanır ve akıntılarla birlikte ani olarak gelen kasık ağrıları da görülecektir. İlk haftalarda yaşanan gebelik belirtilerinin çok keskin ve net belirtiler olduğunu söyleyelim.

Vajina bölgesinden beyaz bir akıntı şikayetiniz varsa hemen gebelik belirtisi olduğunu düşünmeyin. Bunun için diğer belirtileri de gözlemleyebilirsiniz. Çünkü gebelik belirtileri birden fazla olacak şekilde ortaya çıkacaktır. Beyaz akıntı genel olarak gebelik belirtileri arasındadır. Akıntı yaşadığınızda diğer belirtiler de varsa başarılı bir gebelik başladığına yönelik fikir edinebilirsiniz. Bunun için doktorunuza görünebilir ya da evde yapılan gebelik testlerini deneyebilirsiniz.

Her anne adayında gebelik sürecinde beyaz akıntı görüleceği düşüncesi yanlıştır. Çünkü her anne adayında gebelik belirtileri farklı olabilir. Görülen belirtiler, belirtilerin şiddeti, belirtilerin ortaya çıktığı zaman dilimi ve ne kadar süre devam edeceğine dair kesin bir yorum yapılamaz. Bu yüzden de gebelik sürecinde beyaz akıntı olacağına dair bir beklenti içine girmeyin. Ayrıca her beyaz akıntıyı da gebelik belirtisi olarak görmek yanlıştır. Böyle bir şikayetiniz varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz.