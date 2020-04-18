Beyaz cennet sessizliğe büründü

Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı Pamukkale'de sessizlik hakim. "Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor. Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.

AA