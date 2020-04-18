Beyaz cennet sessizliğe büründü
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tamamen sessizliğe büründü.
18 Nisan 2020, Cumartesi 20:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı Pamukkale'de sessizlik hakim. "Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor. Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.
AA