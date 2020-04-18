Türkiye Beyaz cennet sessizliğe büründü

Beyaz cennet sessizliğe büründü

Türkiye

Beyaz cennet sessizliğe büründü

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tamamen sessizliğe büründü.

18 Nisan 2020, Cumartesi 20:45 Son Güncelleme:
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Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı Pamukkale'de sessizlik hakim. "Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor. Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.

AA

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