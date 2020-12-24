Son yıllarda artan beyaz çikolata tüketimin temelinde birkaç neden bulunmaktadır. İlk olarak beyaz çikolata son derece hafif ve son derece farklı bir gıda olarak bilinmektedir. Dünyada şuan beyaz çikolata ihtiyacının birçoğu üçüncü dünya ülkeleri tarafında sağlanır. Fakat en çok tüketildiği ise daha çok birinci ve ikinci dünya ülkeleri tarafında gerçekleşir.

İlk zamanlar sömürge devletlerince Afrika kıtasında beyaz çikolata keşfedilmiştir. Bu çikolata diğer siyah çikolata türlerine göre oldukça farklı bir tadı bulunmaktadır. Fakat bu tat ne çok ağır ne de çok hafif olarak bilinmekteydi. Yani keşfedilen beyaz çikolata Avrupa ve dünya piyasaları tarafından sıkça kullanılan bir gıda türü haline gelmiştir. Afrika ülkelerince bugün hala birçok ülkeye sipariş edilmesi üzerine ihraç edilmektedir. Fakat bu gelirlerin birçoğu Avrupalı şirketlere gitmektedir.

İçeresinde bulundurduğu farklı minareler nedeni ile son derece yararlı besinler sınıfında yer almaktadır. Fakat unutulmaması gereken beyaz çikolata aşırı kullanımlar sonucunda bazı yan etkiler gösterebilir.

Bu yan etkilerin pek çoğu daha çok vücutta aşırı kilo alma şeklinde oluşur. Bu aşırı kilonun başlangıcı olarak kabul edilebilir. Yapılan araştırmalara göre beyaz çikolata sayesinde insanların mutlu olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle daha çok bireylerin depresyon veya mutlu olma ihtiyaçları sonunda kullanılmaktadır.

Ayrıca araştırmalara ek olarak beyaz çikolata tüketimi daha çok erkeklerde gözlemlenmiştir. Çünkü erkekler daha çok ara tatlardan hoşlanmaktadır. Kadınlarda ise bu durum daha çok beyaz çikolata değil de daha çok bitter çikolata şeklindedir.

Ek olarak kadınların âdet dönemlerine aşırı beyaz çikolata yemeleri nedeni ile kilo alınmamasında dikkat etmelilerdir. Küçük çocuklara için aşırı beyaz çikolata tüketimi nedeni ile diş dökülmeleri görülür. Bu nedenle bireylerin dikkatli olmalarına fayda vardır. Uzman diş hekimlerin göre çocuklarda görülen beyaz çikolata büyükler için de geçerlidir.

Beyaz çikolata yapımı ve kalorisi

Genel olarak çikolata yapımı sıralamaları beyaz çikolata için de geçerlidir. Beyaz çikolata taneciklerinin bulunduğu tohumlar özenle toplanır. Bu tohumlar ilk olarak detaylı bir temizlik aşamasında geçmesi gerekir. Çünkü beyaz çikolata yapısı itibari ile homojen ve tertemiz beyaz olması gerekir. Aksi takdir de beyaz çikolata kalitesinde ciddi bir düşüş gözlenir.

Devamında kaynatma ve damıtma dökme işlemleri gelmektedir. Bu işlemler sırasında sağlam lezzete ulaşılması için bazı şirketler ek olarak önlemler almaktadır. Bu önlemler saye4sı-inde büyük markların ürettiği beyaz çikolata bir birinden farklıdır. Genellikle bu çikolataların tüm aşamaları Avrupa ülkelerinde gerçekleşmektedir. Geriye kalan küçük bir bölümü ise beyaz çikolata ham maddesinin olduğu ülkelerde gerçekleşir.

Beyaz çikolata ile yapılan yemekler

Son zamanlarda artan tüketim ihtiyacı sonucunda beyaz çikolata kullanım alanı da son derce yaygınlaşmıştır. Fakat daha çok beyaz çikolata tatlı sektöründe ve unlu mamuller sektöründe işe yaramaktadır. Sade ve doğrudan tüketim şekli de son derece yaygındır. Özellikle beyaz çikolata pasta süslemeleri ve içerisinde kullanılmaktadır. Bazı dekor amaçlı heykel ve süslemeler için de beyaz çikolata kullanılmaktadır.

Son yıllarda oldukça artış gösteren beyaz çikolata ile krep yapma furyasında da başı çekmektedir. Özellikle dondurma gibi gıdaların ana maddesini beyaz çikolata oluşturmaktadır. Bazı özel şirkteler bireylerin istekleri doğrultusunda özel üretim beyaz çikolata işlemleri gerçekleştirmektedir. Fakat her zaman olduğu gibi her firmaya güvenilmemesinde fayda vardır.







