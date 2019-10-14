Beyaz eşyaya 8.5 milyar lira harcadık

POSTA

Çamaşır makinesinde kapasitesi 9 kilogram ve üzerindekilerden bu dönemde 573 bin adet satılırken, çamaşır makinesinin toplam ciro içindeki payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

DERİN DONDURUCU

Buzdolabı ürün grubu, büyük beyaz eşya sektörünün ciro bazında yüzde 35’ini oluştururken buzdolaplarında hacimler gelişme trendi gösterdi. Derin dondurucu ürün grubu, sezonun etkisiyle büyük beyaz eşya sektöründe, 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 50, ciro bazında da yüzde 38 artış kaydederek, en büyük büyüme oranına sahip oldu.

Dünyada büyük beyaz eşya pazarında bu yılın sonuna kadar toplam satışın 182 milyar Euro’ya ulaşacağı belitiliyor.