Beyaz Masa: Zamlı ekmekten konum atın

Vatandaşlar İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını belirtti.

ŞİLE'DE 2 LİRA

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre; Kimi vatandaşlar da Şile’de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını dile getirdi. Bazı paylaşımlara Beyaz Masa’nın da etiketlenmesi üzerine Beyaz Masa bunlara yanıt vererek vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

2 AYDIR ZAMLI

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı. Milliyet bu haberi, İstanbul’da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiğini belirterek duyurdu. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişkin açıklama yaptı.