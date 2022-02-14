Magazin Beyaz Melek filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi?

Beyaz Melek filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi?

Magazin

Beyaz Melek filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi?

Beyaz Melek filmi, bir kez daha televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp, yönettiği hem de oynadığı filmin oyuncu kadrosunda Türk tiyatro ve televizyon dünyasının ünlü isimleri bir arada yer alıyor. İşte Beyaz Melek filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler hakkında ayrıntılı bilgiler…

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir tesadüf sonucu huzurevinde yaşıtlarıyla bir araya gelen beyin kanseri Ahmet’in hikayesinin anlatıldığı Beyaz Melek filmi izleyenleri her defasında etkilemeyi başarıyor. Filmin başarısına ise Yıldız Kenter, Erol Günaydın ve Gazanfer Özcan gibi daha birçok usta ismin yer alması da katkı sağlıyor. Peki, Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi? İşte, film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

BEYAZ MELEK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

16 Kasım 2007 tarihinde vizyona giren Beyaz melek filminin çekimleri, Tuz Gölü, Adapazarı, İstanbul ve Diyarbakır gibi farklı il ve bölgelerde gerçekleştirildi….

BEYAZ MELEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Reşat ve Ali kardeşler, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirir. Ancak ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemeyen Ahmet hastaneden kaçar.

Ahmet hastaneden kaçarken oğulları peşinde düşse de hasta adam kaçmayı başarır ancak kaçarken bir süre sonra kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevinde yaşayanlar, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini zannettikleri için orada kalması için ısrarcı olurlar. Konuşmakta zorluk çeken Ahmet durumu kabullenir. Reşat ve Ali babaları Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ancak orada mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar.

Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ancak çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever.

BEYAZ MELEK OYUNCULARI KİMLER?

  • Mahsun Kırmızıgül
  • Arif Erkin Güzelbeyoğlu
  • Yıldız Kenter
  • Sarp Apak
  • Nejat Uygur
  • Erol Günaydın
  • Yavuz Bingöl
  • Zeynep Tokuş
  • Mübeccel Vardar
  • Behzat Uygur
  • Salih Kalyon
  • Cezmi Baskın
  • Hüseyin Avni Danyal
  • Ayhan Kavas
  • Gazanfer Özcan
  • Deniz Oral

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Mehmet Coşkundeniz
Sadece yalancı değil duygusal dolandırıcı
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Uğur Alkapar
Canlı müziğin yükselişi
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serdar Ortaç'tan konser sonrası kötü haber