Bir tesadüf sonucu huzurevinde yaşıtlarıyla bir araya gelen beyin kanseri Ahmet’in hikayesinin anlatıldığı Beyaz Melek filmi izleyenleri her defasında etkilemeyi başarıyor. Filmin başarısına ise Yıldız Kenter, Erol Günaydın ve Gazanfer Özcan gibi daha birçok usta ismin yer alması da katkı sağlıyor. Peki, Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi? İşte, film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

BEYAZ MELEK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

16 Kasım 2007 tarihinde vizyona giren Beyaz melek filminin çekimleri, Tuz Gölü, Adapazarı, İstanbul ve Diyarbakır gibi farklı il ve bölgelerde gerçekleştirildi….

BEYAZ MELEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Reşat ve Ali kardeşler, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirir. Ancak ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemeyen Ahmet hastaneden kaçar.

Ahmet hastaneden kaçarken oğulları peşinde düşse de hasta adam kaçmayı başarır ancak kaçarken bir süre sonra kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevinde yaşayanlar, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini zannettikleri için orada kalması için ısrarcı olurlar. Konuşmakta zorluk çeken Ahmet durumu kabullenir. Reşat ve Ali babaları Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ancak orada mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar.

Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ancak çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever.

BEYAZ MELEK OYUNCULARI KİMLER?