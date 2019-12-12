Beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir? Beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri
Beyaz mobilya son zamanlarda dekorasyon trendleri arasında yer almaktadır. Son dönemde bu kadar sık tercih edilen beyaz mobilyaların kullanımı ise oldukça zordur. Su dışında bütün içeceklerin leke yapmasına neden olan beyaz mobilyaların lekeli durması oldukça sinir bozucu oluyor. Eğer "beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir, beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Son dönemlerde en çok tercih edilen beyaz mobilya oldukça zor bir kullanıma sahiptir. Hem beyaz mobilya şıklığından vazgeçmek istemiyor hemde temizlemenin kolay yollarını öğrenmek istiyorsanız "beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir, beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri" haberimize göz atın.
Beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir? Beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri
- Bardak lekesi oluşumunu engellemenin en doğru yolu tabak altlığı kullanmak veya sürekli nemli bir bez ile temizlemek.
- Mineralli krem temizleyiciler beyaz mobilya üzerindeki lekeleri çıkarmada en etkili çözümlerdendir.
- Beyaz diş macunu bardak lekesi olan yere sıkılır ve yavaşça ovalanır.
- Karbonat ve sirkeyi karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu karışımı lekeli bölgenin üzerine yumuşak bir bez yardımıyla uygulayın ve dru bezle silin.
- Pamuklu bir giysiyi lekeli yüzeye koyup sıcak ütüyü üzerine basmak lekeyi yok etmeye yardımcı olacaktır. İşlemi bir kaç defa tekrarlamanız gerekir.
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