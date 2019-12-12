Beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir? Beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri Beyaz mobilya son zamanlarda dekorasyon trendleri arasında yer almaktadır. Son dönemde bu kadar sık tercih edilen beyaz mobilyaların kullanımı ise oldukça zordur. Su dışında bütün içeceklerin leke yapmasına neden olan beyaz mobilyaların lekeli durması oldukça sinir bozucu oluyor. Eğer "beyaz mobilyadan bardak izleri nasıl temizlenir, beyaz eşyadan bardak izi çıkartma yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.