Açıklamada Sanders, “5 yıl önce DEAŞ Orta Doğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi." ifadesini kullandı.

DEAŞ’a karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” değerlendirmesini yaptı.

ABD ASKERLERİ DÖNÜYOR

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyası da ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını ileri sürmüştü.

"60 İLA 100 GÜN SÜRECEK"

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

ABD PERSONELİ 24 SAATTE ÇEKİLECEK

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini duyurdu.

TRUMP TWITTER'DAN YAZMIŞTI

Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklamasından kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." ifadelerini kullanmıştı.

REUTERS DA DUYURMUŞTU

Reuters, CNN ve Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, ABD Suriye'den tamamen çekilmeye hazırlanıyor denilmişti.

Konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Benim başkanlık dönemimde orada kalmak için tek sebebimiz oydu" demişti.

AA

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