Dünya Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok

Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok

Dünya

Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını açıkladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 00:51 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok." yanıtını verdi.

Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız." sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok, bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde yanıtladı.

Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği not ile Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı.

AA

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