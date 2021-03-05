Dünya Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

Dünya

Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

05 Mart 2021, Cuma 22:11 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı. Biden’ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

AA

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