Beyaz Saray resmen açıkladı! Hedefte Putin var

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.





ASKER GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi. ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı bölme amacında başarılı olamadığını ifade etti.

Joe Biden, "NATO'nun değerlerimizi paylaşan ve bir gün İttifak'a katılmak isteyen Avrupa Devletleri için açık kapı politikasını sürdüreceğiniz belirtti.