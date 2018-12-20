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Beyaz Saray: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

Trump'ın 2 yıldır Suriye'den çıkmak istediğinin açıklaması yapılan Beyaz Saray'dan, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda konuşuyor. Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti" ifadelerine yer verildi

20 Aralık 2018, Perşembe 00:18 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

Beyaz Saray tarafından verilen Suriye brifinginde, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti" denildi.


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