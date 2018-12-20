Beyaz Saray: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti
Trump'ın 2 yıldır Suriye'den çıkmak istediğinin açıklaması yapılan Beyaz Saray'dan, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda konuşuyor. Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti" ifadelerine yer verildi
Beyaz Saray tarafından verilen Suriye brifinginde, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti" denildi.