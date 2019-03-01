Beyaz Saray: Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'da gerçekleştirdikleri ve her hangi bir anlaşmaya varmadıklarına yönelik açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz" açıklamasını paylaştı.