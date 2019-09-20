ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Beyaz Saray'a üç kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, en az bir kişinin öldüğü saldırıda sekiz yaralının olduğunu bildirdi. Reuters haber ajansı ise bir ölü ve 5 yaralının olduğunu açıkladı.

Henüz şüphelinin yakalanmadığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir polis, şüphelinin 'eylemci' olduğunun düşünülmediğini söyledi.

HÜRRİYET