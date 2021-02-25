Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini de belirtti.

Biden-Kral Selman görüşmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yer almasının beklenmediğini kaydeden Psaki, Muhammed bin Selman'ın muhatabının ABD Savunma Bakanı olduğunun altını çizdi.

'İRAN'I YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTACAĞIZ'

Psaki, Biden'ın amacının Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ayarlamak olduğunu, Suudi yönetimine karşı da bu doğrultuda adımlar atılacağını aktardı.

Irak'ta son dönemde yapılan saldırıların failini bulmaya yönelik incelemelerinin halen devam ettiğini söyleyen Psaki, "İran'ı, diğer ülkelerdeki uzantılarının yaptıklarından dolayı sorumlu tutacağız. Aynı zamanda cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu cevap ölçülü ve zamanlı olacaktır." dedi.

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine ise Psaki, "İran nükleer anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirirse ABD de üzerine düşeni yapacaktır ve daha uzun süreli ve güçlü bir anlaşma için platformları kullanacaktır." şeklinde konuştu.

AA



