Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan’dan tahliye edilen kişileri ABD’ye getiren uçuşlara ilişkin Psaki, "ABD, bu uçuşları CDC’nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD’ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC’nin ABD’ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

AA