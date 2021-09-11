Dünya Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Kızamık nedeniyle uçuşlar durduruldu

Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Kızamık nedeniyle uçuşlar durduruldu

Dünya

Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Kızamık nedeniyle uçuşlar durduruldu

Beyaz Saray, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan’dan tahliye edilenlerin ABD’ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

11 Eylül 2021, Cumartesi 01:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan’dan tahliye edilen kişileri ABD’ye getiren uçuşlara ilişkin Psaki, "ABD, bu uçuşları CDC’nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD’ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC’nin ABD’ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'den flaş adım! Onlarca zırhlı araç sevk etti