Dünya Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Erdoğan ile Biden anlaştı

Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Erdoğan ile Biden anlaştı

Dünya

Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Erdoğan ile Biden anlaştı

Beyaz Saray Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapma kararı aldığı bildirildi.

23 Nisan 2021, Cuma 21:28 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapma kararı aldığını bildirdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Biden’ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi. Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı. Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021’de göreve gelen Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği taşıyor.

AA

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