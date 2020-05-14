Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen ve sadece 15 dakikada sonuç veren hızlı test Başkan Donald Trump tarafından övülmüştü.

New York Üniversitesi’nden araştırmacılar, Cepheid adlı firmanın testi ile 101 denekte 31 vaka tespit etti. Daha sonra pozitif vakalardan alınan sürüntü örnekleri Abbott ile test edildi ve test, hatalı şekilde bunların yüzde 48’inin negatif olduğu sonucunu verdi.

Araştırma ekibinden Maria Aguero-Rosenfeld, "Pozitif örneklerde hatalı sonuç vermesi bu teknolojiyi kabul edilemez kılıyor" diye konuştu. Üniversitenin sonuçlarına itiraz eden şirket ise araştırmanın bulgularını incelediklerini açıklayarak, çalışma sırasında testlerin tasarlandığı şekilde kullanılmadığını belirtti.

Şirket yanlış negatif oranlarının yüzde 0.02 olduğunu iddia etti.





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