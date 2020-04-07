Magazin Beyaz Show her cuma Kanal D'de!

Beyaz Show her cuma Kanal D'de!

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Beyaz Show her cuma Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor.

07 Nisan 2020, Salı 16:35 Son Güncelleme:
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Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek. 

Geri dönüyor

Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor. “Beyaz Show”, tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Kanal D’de.


 

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