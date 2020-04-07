Beyaz Show her cuma Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor.
07 Nisan 2020, Salı 16:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.
Geri dönüyor
Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor. “Beyaz Show”, tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Kanal D’de.