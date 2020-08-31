Ünkü şovmen Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp, sunduğu 'Beyaz Show'un son olarak TV8 ekranlarında yeniden başlayacağı iddia edildi. Konuyla ilgili detayları Sina Koloğlu kaleme aldı.

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Beyaz Show olacak mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Hani neredeyse şehir efsanesi olacak Beyazıt Öztürk’ün şovu... Bakın YouTube ortamı filan ‘star ismi’ açmaz. Televizyon özellikle bir şovmen için klasik ve de değerli bir yerdir. Beyazıt için de ‘Beyaz Show’un ekran hali öyledir. TV8’de şov yapacağı söylentileri yine çıktı. Malum bir de Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olacak. Artık somut adımlar atılıyor. Bu arada söyleyeyim bu haberi yapan ilk ben oldum... Medya sitelerinden görmek istemeyenler oldu. Gelelim konuya; “Böyle bir temenni mevcut ama bazı şartların olması lazım” söylenen net olarak böyle... Seyircisiz olmayacağı kesin. Bu salgın ortamında milleti stüdyoya alıp, şov yapmak imkansız. Bir de onun izleyicisi kalabalık olmalı, durum buna hiç müsait değil. Handikaplardan biri bu... Diğeri ‘Dijital ortamda ne kadar ses getirir, maliyeti karşılar mı?’ soru işaretleri var. Yani olacak ama ne zaman olacak daha belli değil..."

'Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım'

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz mayıs ayında 'Beyaz Show TV8'de yeniden başlar mı?' sorusunu, "Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu.'Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım" yanıtını vermişti.