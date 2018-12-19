Ünlü isimler YouTube kanalı açarak yeni bir mecrada kendilerini göstermeye başladı. Burcu Esmersoy, Ezgi Mola, Burcu Kara, Çağla Şıkel gibi isimlerin arasına Beyazıt Öztürk de katılmaya karar verdi.

Haberi Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, köşe yazısında verdi.

İşte yazının o bölümü:

''Kayınpeder, katarakt ameliyatı olmuştu, kontrole gelmiş. Büyük baldızın evinde toplandık. Küçük baldız şu sıralar 'O Ses Türkiye'ye takılıyor. Beyaz için, ''Çok iyi espriler yapıyor'' dedi. Biraz kafa da buluyor dikkatimi çekti. Tadımlık oluyor. Bu sıralar kulağıma geldi. Beyaz YouTube kanalı kuruyormuş. Bir de karavanla gezmek işi varmış.

Doğrulattım, böyle bir proje bulunuyor. Ama daha neyi, nasıl yapacakları havada. Valla iyi olur. Yarışma kesmiyor ki, haklıdır. Şimdi şov zamanı!''

HADİSE VE BEYAZ AŞK YAŞIYOR MU?

Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Beyaz'ın, Hadise'ye ''Sevgilim olur musun?'' teklifi hakkında geçen gün şu yorumu yapmıştı: ''Bence aralarında bir şey yok. Dediğim çıkar biliyorsunuz. Kalbim temizdir.''

Hadise ''Aramızda aşk yok'' demişti. Beyaz'ın teklifi ise herkesi şaşırtmıştı.