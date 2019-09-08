50 yaşındaki müzmin bekar, 1968'de henüz 21'indeyken gelin olan Hülya Koçyiğit'in ''Evlilik seni korkutuyor mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Herkesin farklı bir aile kıstası var. Denedim de olmadı! Zor zanaat. Yoksa korkmuyorum.''

ÇOCUKKEN EVCİLİK EN SEVDİĞİ OYUNCU

Beyazıt Öztük, 12 Mart 1969'da Bolu'da doğar. Babası Ali Rıza Bey polistir; Beyazıt ilk ve orta okulu Anadolu'nun farklı yerlerinde tamamlar. Çok haşarı bir çocuktur Beyazıt.

Öztürk çocukluğunu bir röportajda şöyle anlatır: ''Bahçede oynarken otobanı geçerek evin karşısındaki kız meslek lisesine giderdim. Kızlar beni çok severdi. Sokakta geçti çocukluğum. Tam top oynarken annemin sesiyle oyundan başımı kaldırırdım: 'Beyazııııt ezan okunuyor haydi artık eve gel...'

Namaz kılmıyorum ki ezan okunurken çağırıyor; bunu çocukken çok mantıksız bulurdum... Evcilik çocukluğumda çok keyifle oynadığım bir oyundu. Çünkü herkes evinden bir şeyler getirirdi. Kimisi kilim, kimisi de yemek. Mahallede dolaşan, kuru ekmek toplayan amcalar vardı. Annem beni yanlarından zor alırdı. Eve gelip yemek yemezdim, onların torbalarından ekmek yerdim. Tel arabam vardı, çok severdim.''