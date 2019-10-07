Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın yaptığı 'O Ses Türkiye'ye bu sene getirilen 'jüri bloklama' butonu renkli anların yaşanmasına neden oldu.

'Sana ne!'

Sahnede performans sergileyen bir yarışmacı, Seda Sayan ve Hadise'yi döndürdü. Yarışmacıyı kendi takımına almak isteyen Seda Sayan, "İlk ben döndüm" diyerek yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı. Devreye giren Beyazıt Öztürk ise "Hadise önce döndü" dedi. Beyaz'ın sözlerine üzerine Seda Sayan, "Sana ne!" şeklinde esprili bir karşılık verdi.

'Bloklama ahlaki sistemimi yıktı'

Seda Sayan'ın çıkışı ardından Beyazıt Öztürk, "Bir gün bunun benim başıma geleceğini biliyor olmam lazımdı. Bu bloklar programa dahil oldu, benim bütün ahlaki sistemim yıkıldı. Şu andan itibaren kimseyi tanımam" ifadelerini kullandı.

Jüri bloklama butonu nedir?

'O Ses Türkiye'de jüri üyeleri, bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Bloklanan jüri üyesi yarışmacıyı takımına alamayacak. Bir kişiyi bloklayan jüri üyesi, başka bir jüri üyesi tarafından da bloklanamayacak.





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