Magazin Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı beni hırslandırdı

Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı beni hırslandırdı

Magazin

Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı beni hırslandırdı

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk’ün 1999 yılında, Yasemin Bozkurt’un sunduğu “Yasemin’in Penceresi” programında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü komedyen, emekli polis memuru babası Ali Rıza Öztürk’ün vefat ettiği hastanede son gecesini şöyle anlattı:

“Babam Gebze Devlet Hastanesi’nde özel bir odada kalıyordu. Doktorlar ‘kurtulamaz’ demişti. 9 ya da 11 Temmuz’da Gemlik’teki zengin bir işadamının kızının düğünü vardı. Aynı zamanda milletvekilliği de yaptı bu kişi. Hastane, düğünde herhangi bir aksilik yaşanır, yararlanan olursa korkusuyla yer açtı. Babamı da inanılmaz kötü bir odaya geçirdiler. Babamın o gece vefat etmesi bende, hırs ve isyana dönüştü. O isyanlar beni, bugünlere getirdi. Bunları yaşamamalıydı. Çünkü babam, 25 sene boyunca Türkiye Polis Teşkilatı’na hizmet verdi.”

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Bana karşı çok ilgisiz düzelme şansı var mı?
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşte Fahriye Evcen'in yeni işi...