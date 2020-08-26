Beyazıt Öztürk hazırlıklara başladı

Müjdeli haberi fenomen Burak Altındağ verdi. 20 yıldan fazla süre ekranların en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show, TV8 ekranlarında, yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmıştı. Ünlü sunucu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



