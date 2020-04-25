Beyazıt Öztürk, köpeğini kaybetti

Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından köpeğinin öldüğünü paylaştı. O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak sevenlerinin karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.

"Bir gün tekrar inşallah..."

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini mutlu eden Beyazıt, bu defa sevenlerini hüzünlenirdi. Bu acı kaybını: “İyi ki hayatımdaydın… Melek oldun… Bir gün tekrar inşallah…” sözleriyle duyurdu.



