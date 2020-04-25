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Magazin Beyazıt Öztürk, köpeğini kaybetti

Beyazıt Öztürk, köpeğini kaybetti

Magazin

Beyazıt Öztürk, köpeğini kaybetti

O Ses Türkiye'de 2 yıldır jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, uzun yıllardır baktığı köpeğini kaybetti.

25 Nisan 2020, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından köpeğinin öldüğünü paylaştı. O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak sevenlerinin karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.

"Bir gün tekrar inşallah..."

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini mutlu eden Beyazıt, bu defa sevenlerini hüzünlenirdi. Bu acı kaybını: “İyi ki hayatımdaydın… Melek oldun… Bir gün tekrar inşallah…” sözleriyle duyurdu.


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