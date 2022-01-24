Magazin Beyazıt Öztürk'e dava! 'Sözleşmeye uymadı'

Beyazıt Öztürk'e dava! 'Sözleşmeye uymadı'

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Beyazıt Öztürk'e dava! 'Sözleşmeye uymadı'

Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, Şovmen Beyazıt Öztürk’e dava açtı. Rıza Cerit, davayı kazanırsa bedelin tamamını kimsesiz çocuklara ve şehit ailelerine bağışlayacak.

24 Ocak 2022, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Açılan davaya göre Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyon firması sahibi Rıza Cerit ile bir sözleşme imzaladı. Şovmen sözleşmeye aykırı olarak başka bir firma ile de başka bir anlaşma sağladı. Ardından Cerit’e de mail ve mesaj atarak aralarındaki sözleşmeyi feshettiğini söyledi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tarafların avukatları katılırken, mahkeme, dava dosyasındaki evrak ve bilgilerin gizli tutulması yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

'KİMSESİZ ÇOCUKLARA VE ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAĞIM'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Rıza Cerit, “Davanın kazanılması halinde mahkemenin hükmettiği bedelin tamamını kimsesiz çocuklara ve şehit ailelerine bağışlayacağım” dedi. (Kelebek/ Özge Eğrikar)

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