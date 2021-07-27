Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakan Koca bir diğer paylaşımında şu notu düştü:

Sevcan Orhan: Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun.



