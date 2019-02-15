Beyazlayan saçlara doğal çözüm

Beyazlayan saçlar kadınların en büyük sıkıntılarından biri. Yaşlanma belirtisi olmasının yanında aynı zamanda kötü göründüğü de düşünüldüğü için de kurtulmaya çalıştığımız bir dert. Üstelik beyazlayan saçlar her zaman yaşla ilgili değil. Genetik olarak da beyazlamaya yatkın saçlarımız varsa, yani aile üyelerimizin saçları da erken yaşta beyazladıysa bizler de aynı kaderle karşı karşıya kalabiliyoruz.

Bu sorunun çözümü için de yaptığımız ilk şey hemen saçlarımızı boyatmak oluyor. Saç boyaları saçımızdaki beyazları kapatsa da kalıcı bir çözüm sunmuyor. Ayda bir tekrarlamak zorunda olduğumuz bu işlem kimyasal içeren malzemelerle yapıldığı için saçımızın sağlığını bozuyor.

Peki bu durumda ne yapacağız?

Karşımızda iki seçenek var. Ya beyaz saçlarımızla barışacağız ya da doğal bir çözüm bulacağız. İşte beyaz saçlarından kurtulmak isteyenler için o çözüm!

Patates kabukları yıllardır hem tekstil hem de kozmetik sektöründe boya verici özelliğinden dolayı kullanılıyor. O zaman neden biz de saçımız için bu doğal çözümü kullanmayalım?

Yapacağınız şey çok basit. 3-4 tane irice patatesin kabuklarını soyun. Bir tencereye bolca su koyup patates kabuklarını haşlayın. Koyu renkli bir su elde edeceksiniz.

Bu suyu bir şişeye boşaltıp bitene kadar saklayabilirsiniz.

Bu patates kürünü uygulamak da çok kolay. Tek yapmanız gereken saçınızı şampuanladıktan sonra son durulama için bu patates kabuğu suyunu kullanmak. Saçınızı bu suyla yıkadıktan sonra durulamayın.

Hemen sonuç alamazsanız da üzülmeyin, sabırla 3-4 hafta bu uygulamadan sonra beyaz saçlarınızın renginin koyulaştığını ve beli olmaz hale geldiğini göreceksiniz...