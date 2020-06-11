Dünya Beyin ameliyatında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatında zeytin dolması yaptı

Dünya

Beyin ameliyatında zeytin dolması yaptı

İtalya'da 60 yaşında bir kadın, beyin tümörü ameliyatı sırasında ülkeye özgü, kızartılarak tüketilen zeytin dolmaları hazırladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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İtalya’nın Ancona kentinde beyninde tümör teşhis edilen 60 yaşındaki bir kadın ameliyata alındı. Ancak operasyon sırasında hasta uyutulmadı. Çünkü doktorlar, hastanın el ve koordinasyon becerilerini koruduğundan emin olmak istedi. Hastanın hareketleri ameliyatın gidişatı için hayati önemdeydi. O nedenle hasta, operasyon boyunca zeytin dolması hazırladı. 2.5 saatlik operasyonun bir saatinde 90 zeytini doldurdu. Ameliyat başarıyla tamamlandı.

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