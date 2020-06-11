Beyin ameliyatında zeytin dolması yaptı

İtalya’nın Ancona kentinde beyninde tümör teşhis edilen 60 yaşındaki bir kadın ameliyata alındı. Ancak operasyon sırasında hasta uyutulmadı. Çünkü doktorlar, hastanın el ve koordinasyon becerilerini koruduğundan emin olmak istedi. Hastanın hareketleri ameliyatın gidişatı için hayati önemdeydi. O nedenle hasta, operasyon boyunca zeytin dolması hazırladı. 2.5 saatlik operasyonun bir saatinde 90 zeytini doldurdu. Ameliyat başarıyla tamamlandı.