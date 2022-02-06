Beyin benzeri bilgisayarlar düşündüğünüzden daha erken gelebilir

Stockholm’deki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi’nden bilim adamları, MXene adlı titanyum karbür bileşiği ile yapılan bellek bileşenlerinin “klasik transistör teknolojisini tamamlamak için olağanüstü bir potansiyel” sergilediğini ortaya çıkardı.

"Advanced Functional Materials" dergisinde yayınlanan bulgular, MXene isimli yeni materyalin insan beynine benzer ve günümüzün geleneksel bilgisayarlarından binlerce kat daha fazla enerji verimli olan nöromorfik bilgisayarların geliştirilmesinde temel bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Elektrokimyasal rasgele erişim belleği veya ECRAM, yapay bir ağda sinaptik bir hücre gibi davranarak, verilerin depolanması ve işlenmesi için tek durak noktası sağlıyor.

KTH Doçent ve baş yazar Max Hamedi, “Bu yeni bilgisayarlar [would] KTH Doçent ve baş yazar Max Hamedi yaptığı açıklamada, birden fazla duruma sahip olabilen ve bellek içi hesaplama gerçekleştirebilen bileşenlere güvenir” dedi.

Hamedi, teknolojinin CMOS silikon devre levhası montajı ile aynı süreçleri kullandığını, 2D malzeme katmanlarını silikon üzerine entegre ettiğini ve bu nedenle de aynı hattın arkası süreçleriyle gerçek bir hibrit entegrasyon olduğunu ifade ediyor.

Hamedi, bu sayede 5 ila 10 yıl içerisinde bellek ve transistörlerin birleştiği ve bugün yapay zeka ile simülasyon görevlerinde kullanılan en iyi bilgisayarlardan en az 1000 kat daha fazla enerji verimli hale getiren özel amaçlı bilgisayar blokları üretilebileceğini, hatta bazı hesaplamalara göre bu teknolojini belirli algoritmalar için 1 milyon kat enerji verimliliği sergilediğini aktarıyor.