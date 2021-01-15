Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'den yeni haber var!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen sezonunun başında beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli'nin dizinin yeni bölümünde ekranlara döneceği iddia edildi.
15 Ocak 2021, Cuma 11:59 Son Güncelleme:
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Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftaya ekrana gelecek olan yeni bölümünde yer alacağı öğrenildi.
Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan Sürmeli, 5 Ekim'de yoğun bakımdan çıkmıştı.
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