Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde şüphe!

Balıkesir'de hemşirelik yapan Meryem Y., İzmir'de, 19 Temmuz'da rahatsızlanınca Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kan değerlerinin düşük olduğu tespit edilen Meryem Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Tedaviye alınan Meryem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Meryem Y.'nin kan değerlerinin düşük olması, KKKA hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi yarattı. Bunun üzerine Meryem Y.'nin kan örnekleri alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildi.

Mehmet CANDAN/DHA