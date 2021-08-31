Magazin Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan mesaj var

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan mesaj var

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan mesaj var

Yaklaşık 10 gün önce beyin kanaması geçiren usta oyuncu Mesut Akusta'dan sevindiren bir haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda olan Akusta, sosyal medyadan paylaştığı video ile taburcu olduğunu duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Mesut Akusta, yaklaşık 10 gün önce Ankara Çankaya'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akusta, hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte eşi Şafak Özbir, sık sık sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU

Ameliyat olan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ.

Akusta, Instagram'dan bir video paylaşarak sevenlerine seslen. "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın" dedi.


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