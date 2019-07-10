Beyin kanaması geçiren üniversiteli Beyza yaşam savaşı veriyor

Trabzon'daki evlerinde düşme sonucu beyin kanaması geçiren Beyza Dursun yakınları tarafından hemen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Beyza Dursun’un durumunun ağır olduğu belirtilirken ailesi ve sevenleri doktorlardan gelecek olan umutlu haberi bekliyor.

İHA