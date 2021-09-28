Beyin kopyalama devrimi!

ABD’nin Harvard Üniversitesi’nden uzmanlar ile Güney Koreli Samsung şirketi, insan beynini çiplere kopyalamayı planlıyor. Beyindeki verilerin bu sayede ölümsüz kalması ve makinelere ödünç verilmesi sağlanabilecek. İnsanlık tarihini değiştirebilecek bu teknolojide beyindeki nöron (sinir hücresi) bağlantı haritası üç boyutlu çiplere kopyalanıp yapıştırılarak yedeği alınacak.

EN KARMAŞIK MAKİNE

Bu çipteki veriler başka bir bellek ağına aktarılabilecek. Bu teknoloji, yapay zekanın öğrenme, kavrama ve uyum sağlama yeteneklerini de geliştirecek. Gerçekleşirse, çip sayesinde insan beynine sahip makinelerin ortaya çıkması mümkün olabilir. Ancak insan beyni, dünyanın en karmaşık bağlantılarına sahip bir ‘makine’. Yetişkin bir insan beyninde 100 milyar sinir hücresi (nöron) var.

'TAŞINABİLEN BEYİN ÇAĞI'

Bunların her biri 1000 sinir bağlantısı yapıyor. Yani beyinde toplam 100 trilyon sinir bağlantısı bulunuyor. Bir çipin bu nöronlar arası bağlantıları kopyalayabilmesi için en az 100 trilyon bellek hacminde olması gerek. Şimdilik bu kapasitede bellek işlemcisine sahip bir çip yok. Ancak başlatılan bu çalışma ile ‘çipte taşınabilir beyin’ çağının kapısı aralanmış oldu.