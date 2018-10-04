Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları bağışlandı

Asayiş Şubesi’ne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, 26 Eylül günü motosiklet ile devriye görevi yaparken, Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Sürücü ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçınca, polisler takibe başladı. Kovalamaca sırasında motosikletin kullanan polislerden İsmail Yalçın, otomobilin önünü kesmek istedi. Bu sırada M.K.’nin kullandığı başka bir otomobil, sola manevra yapmak isteyince, araca sürtünen motosiklet kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarptı. Kazada polisler İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük (26) yaralandı. Yaralı polisler Yalçın ve Gözübüyük, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan polislerden Yalçın da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından kaçan M.K., daha sonra vicdanına yenik düşüp, polise gelerek teslim oldu. M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçan beyaz renkli aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma sürüyor.

ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK

Yaralı polislerden Onur Gözübüyük, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası İsmail Yalçın’ın ise dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organları bağışlama karar aldı. Bunun üzerine sabaha karşı yapılan ameliyatla alınan organlarından karaciğeri ve bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, diğer böbreği de Medical Park Hastanesi’nde tedavi gören hastaya nakledilmek üzere Antalya’ya götürüldü.

Şehit İsmail Yalçın’ın cenazesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınıp, Ekmek Koçu Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Şehit Yalçın’ın cenazesi burada helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine Yunus timlerinde görevli meslektaşları mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin erkek kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memurunun babası Süleyman Yalçın ise tekerlekli sandalyeyle tören alanına getirildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği’ne defnedildi. DHA







