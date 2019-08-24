‘Beyin ve sinir sistemini yavaşlatarak çalıştırıyor’

Ünlü pop yıldızı Michael Jackson’ın da ölümüne neden olduğu açıklanan propofol ilacı üzerinde araştırmalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Keziban Uçar Karabulut, ilacın ameliyathanelerde genel anesteziyi sürdürmek için kullanıldığını, ancak sağlık çalışanları arasında kullanımının yaygınlaşmaya başlandığını dile getirdi.

"HIZLI ETKİ EDİYOR"

İlacın olumsuz etkilerini Milliyet’e anlatan Karabulut, “Propofol çok hızlı sürede etki eden, beyni ve sinir sistemini yavaşlatarak çalışan bir ilaçtır. Uykusuzluk problemi çekenler için uyuşturucu etkilidir. Özellikle sağlık çalışanları arasında ilacın kötüye kullanımının görülmeye başladığı tespit edilmiştir” dedi. Karabulut şunları söyledi:

“Propofol, günümüzde anestezilerde en sık başvurulan yöntem olsa da, yan etkilerinden dolayı yerini başka ilaçlara bırakmaya başlamıştır. Hızlı sürede etki eden, beyni ve sinir sistemini yavaşlatarak çalışan bir ilaç olan propofol, 1980’den beri kullanılıyor. Genel anestezinin başlaması ve sürdürülmesinde etkili. Ayrıca uyutma ve sakinleştirmede etkili damardan kullanılan bir ilaçtır. Etki başlama ve sonlanma süreleri kısa olduğu için klinik pratikte tercih edilen bir ilaç.

Düşük dozlarda kullanımdan sonra iz bırakmayacak şekilde mutluluk hali etkileri görülmektedir. Uykusuzluk problemi çekenler için uyuşturucu etkilidir. Propofol sonrası kişi uykudan uyandığı zaman kendini dinlenmiş ve enerjik hisseder. Bu nedenle ülkemizde özellikle sağlık çalışanları arasında ilacın kötüye kullanımının görülmeye başladığı tespit edilmiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki bu ilaçların tek seferde doz aşımı olması beyindeki solunum merkezini baskılamakta, solunum ve takibinde kalp durması yaşanmakta ve bu nedenlerle ölüm gelişmektedir”

Milliyet - Paşa ALYURT - Cengiz Mert AKSEKİLİ